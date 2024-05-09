В Петербурге утвердили проект развязки ШМСД с улицами Коммуны и Коллонтай

Новый транспортный узел соединит Невский и Красногвардейский районы к 2028 году.

В Смольном 15 сентября утвердили проект планировки и межевания территории для строительства развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с улицами Коммуны и Коллонтай. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Развязка включена в четвёртый этап возведения ШМСД — заключительный в пределах города. На совещании губернатор Александр Беглов назвал магистраль "мегапроектом", напомнив, что в её рамках построят разводной мост через Неву и несколько крупных транспортных узлов.

Уже летом на общественных обсуждениях стало известно, что для реализации проекта потребуется снос гаражных массивов. Первая очередь развязки предусматривает путепровод над железной дорогой от пересечения улиц Коллонтай и Кржижановского до улицы Коммуны. Завершение строительства намечено на 2028 год.

Ожидается, что новый транспортный коридор разгрузит Российский путепровод и улучшит сообщение между Невским и Красногвардейским районами. Общая протяжённость ШМСД составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдут по Петербургу и 15,7 км — по Ленинградской области.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга