В Петербурге готова планировка новой станции метро у аэропорта

Протяженность Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково" может составить 7,23 километра.

В Петербурге готова документация по планировке территории для размещения станции метро "Пулково", которая будет находиться около аэропорта. Позже станут известны подробности относительно этапов строительства. Об этом сообщил глава Северной столицы в интервью "РИА Новости".

На данный момент есть вариант с первым пусковым участком до станции КВЦ "Экспофорум". Второй пусковый участок будет находится от КВЦ "Экспофорум" до станции "Технологическая долина".

Отмечается, что проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии были включены в Адресную инвестиционную программу бюджета Петербурга. Протяженность Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково" может составить 7,23 километра. Пропускная способность объекта составит 33 пары поездов в час.

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Фото: Piter.tv