С последствиями зимы в Петербурге борются 11 снегоплавильных и 7 снегоприёмных пунктов.

В Петербурге утилизировали рекордные 45 тысяч кубометров снега за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала" 22 февраля. Снег принимали стационарные снегоплавильные и стационарные снегоприёмные пункты.

С начала зимы в 2020 году пункты снегоприема утилизировали 1,13 млн. кубометров снежных масс. С последствиями зимы в Петербурге борются 11 снегоплавильных и 7 снегоприёмных пунктов.

Жилищный комитет отчитался об уборке Петербурга за понедельник, 22 февраля. В адрес Piter.tv продолжают поступать сообщения от местных жителей, которые сообщают о недостаточной уборке территорий в Московском, Василеостровском и Петроградском районе. Один из горожан даже оставил на снегу послание коммунальным службам.

Фото: Piter.tv