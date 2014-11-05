В Смольном оценили общую площадь обслуживаемых внутриквартальных территорий.

Жилищный комитет отчитался об уборке Петербурга за понедельник, 22 февраля. В частности, отмечают в Смольном, дворы города убирают более 7,2 тысяч дворников, используются 615 единиц специализированной уборочной техники, а также более 700 единиц малой механизации, на дороги израсходовано более 400 тонн противогололедных материалов.

В комитете оценили общую площадь обслуживаемых внутриквартальных территорий – она составляет 55,6 млн кв. метров. В течение дня коммунальщики чистят кровли домов от снега – очищены крыши 1215 многоквартирных домов. Работы выполняют более 1100 человек.

Однако в адрес Piter.tv продолжают поступать сообщения от местных жителей, которые сообщают о недостаточной уборке территорий в Московском, Василеостровском и Петроградском районе. Один из горожан даже оставил на снегу послание коммунальным службам.

Видео: Piter.tv