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Житель Московского района оставил в сугробе послание коммунальщикам
Сегодня, 18:49
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Житель Московского района оставил в сугробе послание коммунальщикам

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Надписи просто замело снегом.

Житель Московского района оставил в сугробе послание коммунальщикам. Об этом горожанин рассказал порталу "Фонтанка". У домов жилого комплекса "Две столицы" на сугробах появились лозунги "Хватит собирать картон!" и "Пора убрать снег!".

Дорожки были протоптаны к семи часам утра, однако уже к полудню их замело снегом. Днем осадки убрали, но не полностью – очищена проезжая часть, но из парадных на улицу ведут только узкие дорожкам, сложно попасть на игровые площадки;

Совсем недавно сотрудникам МЧС приходилось бороться с другим посланием на снегу – на льду Фонтанки была вытоптана надпись "Свободу Навальному", сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Фото: Фонтанка.ру

Теги: жк две столицы, петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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