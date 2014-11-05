Надписи просто замело снегом.

Житель Московского района оставил в сугробе послание коммунальщикам. Об этом горожанин рассказал порталу "Фонтанка". У домов жилого комплекса "Две столицы" на сугробах появились лозунги "Хватит собирать картон!" и "Пора убрать снег!".

Дорожки были протоптаны к семи часам утра, однако уже к полудню их замело снегом. Днем осадки убрали, но не полностью – очищена проезжая часть, но из парадных на улицу ведут только узкие дорожкам, сложно попасть на игровые площадки;

Совсем недавно сотрудникам МЧС приходилось бороться с другим посланием на снегу – на льду Фонтанки была вытоптана надпись "Свободу Навальному", сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото: Фонтанка.ру