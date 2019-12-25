Сотрудники МЧС в Петербурге очищали лед Фонтанки от "Навального"

В региональном управлении МЧС рассказали, что причиной вызова стали многочисленные заявки о прогулках горожан по льду.

Во вторник, 9 февраля, сотрудники МЧС пытались убрать вытоптанную на снегу надпись "свободу Навальному", сообщили очевидцы в социальных сетях.

Расчет пожарных с брандспойтом поливал надпись водой, но напора не хватало. Чем завершилась операция, неизвестно, потому как очевидец не дождался конца. Об этом сообщила "Фонтанка".

В региональном управлении МЧС отметили, что причиной вызова стала не надпись, а заявки о прогулках петербуржцев по льду. В пресс-службе ведомства уточнили, что выходить на лед запрещено, поэтому спасатели выехали обеспечить безопасность нарушителей.

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Фото: "Фонтанка"