В Петербурге ускорят газификацию автотранспорта и построят 25 газовых станций

Сейчас в городе работают семь таких станций.

К концу 2023 года в Петербурге построят и введут в строй 25 автомобильных газовых станций. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании 10 августа, передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что проект реализуется совместными усилиями города и ПАО "Газпром". Газомоторное топливо признали экономным, сокращающим затраты до 40%, и экологически безопасным. Сейчас в Петербурге работают семь таких станций и два передвижных автозаправщика на газе, три газовые заправки (в Пушкине, на улице Фучика и в Петро-Славянке) ввели в строй в прошлом году. Кроме того, в городе ездят 163 автобуса, 24 единицы уборочной техники и грузового транспорта на природном газе, а до конца 2023 года власти планируют перевести на газ 1,6 тысяч легковых автомобилей и 100 автобусов.

Ранее мы сообщали, что в России в июне цены на бензин выросли на 0,8%.

Фото: пресс-служба Смольного