В России в июне цены на бензин выросли на 0,8%

В Петербурге цена на бензин выросла на 0,6%.

Потребительские цены на бензин в России в июне выросли в среднем на 0,8%, за период с начала текущего года — на 1%. Данные приводит Росстат.

За последнюю неделю дизельное топливо подорожало на 0,4%, с начала года – на 0,2%. Цены на бензин от производителей, согласно оценке Росстата, в июне выросли в среднем на 27,5%, с начала года — на 18,5%.

В прошлом месяце в РФ потребительские цены на бензин были выше цен производителей в 2,1 раза. Рост в июне на 0,8% зафиксировали в 40 регионах страны. В Петербурге цена на бензин выросла на 0,6%.

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Фото: Piter.tv