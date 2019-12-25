Эксперт назвал плюсы перевода машины с бензина на газ

Однако в переходе на газомоторное топливо есть и свои минусы.

Автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал водителям, как переход машины с бензина на газ поможет сэкономить. Он отметил, что пропан-бутан сейчас стоит 23-24 рубля за литр – так заправка обходится почти в два раза дешевле.

В числе плюсов – экологичность (меньший вред природе) и легкость установки оборудования. К тому же, электроника, управляющая двигателем, сама подстраивается под изменения, отметил эксперт. В числе отрицательных сторон перехода на газомоторное топливо – количество заправок с ним: сейчас в городе такие услуги предоставляют только 5-7% от общего числа заправок. Сложность также представляет установка газового оборудования, которое требует тюнинг автомобиля.

Ранее мы сообщали о том, что ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина. Сейчас внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос на бензин.

Фото: Piter.tv