ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Сейчас внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос на бензин.

Федеральная антимонопольная служба предложила обсудить отмену запрета на импорт бензина или сокращение срока моратория. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Он отметил, что в России сильно вырос спрос на бензин — и это привело к тому, что топлива в РФ перестало хватать. Поэтому цены на него стали резко расти.

Ханян подчеркнул, что сейчас внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос на бензин. При этом, по его словам, отмена моратория до 1 октября окажется долгим процессом — и за это время ситуация с топливом на рынке может прийти в норму.

Ранее стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже.