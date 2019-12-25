ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Федеральная антимонопольная служба предложила обсудить отмену запрета на импорт бензина или сокращение срока моратория. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.
Он отметил, что в России сильно вырос спрос на бензин — и это привело к тому, что топлива в РФ перестало хватать. Поэтому цены на него стали резко расти.
Ханян подчеркнул, что сейчас внутреннее производство не может полностью удовлетворить спрос на бензин. При этом, по его словам, отмена моратория до 1 октября окажется долгим процессом — и за это время ситуация с топливом на рынке может прийти в норму.
Ранее стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже.
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