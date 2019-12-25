Почти 200 единиц техники и транспорта в Петербурге переведут на газ

Газ безопаснее для экологии и позволяет городу экономить.

До конца года в Петербурге планируется перевести на газ 198 единиц транспорта и техники. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на совещании с министром РФ Денисом Мантуровым 20 июля.

Отмечается, что газ позволяет улучшать экологическую обстановку и существенно экономить. Город готов активно работать над строительством сети газонаполнительных станций, к тому же, развитие рынка такого топлива является важным направлением сотрудничества петербургских властей и "Газпрома". К 2023 году партнеры условились запустить в городе 25 станций. Беглов подчеркнул, что субсидии на упомянутую работу по переводу на газ предусмотрены из городского и федерального бюджета.

На сегодняшний день в городе работают шесть автомобильных газонаполнительных станций и два передвижных газовых заправщика. Всего в городе используется 163 автобуса, 17 единиц уборочной техники и 7 единиц спецгрузового транспорта на газу, до конца года их компанию пополнит еще 60 новых автобусов.

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