"Пассажиравтотранс" купит 30 автобусов за 423 миллиона рублей

Автобусы должны поступить в декабре.

"Пассажиравтотранс" купит 30 автобусов общей вместимостью до 72 человек. Как сообщила пресс-служба компании, на закупку с использованием лизинга, будет выделено 423,7 миллиона рублей.

Низкопольные автобусы длиной до 9,5 метра будут иметь три двери и 23 сидячих места. У автобусов – двигатели высокого экологического класса. Транспорт приспособлен в том числе для маломобильных граждан. Автобусы должны поступить в декабре.

Также до конца 2020 года должна состояться поставка еще 210 новых автобусов большой и особо большой вместимости.

По Петербургу начали курсировать новые лазурные автобусы.

Фото: Piter.TV