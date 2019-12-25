По Петербургу начали курсировать новые лазурные автобусы

Именно такой цвет был утвержден по результатам опросов общественного мнения

В четверг, 16 июля, на улицы Петербурга вышли новые автобусы среднего класса ПАЗ-320435 "Vector Next" лазурного цвета. Они будут обслуживать некоторые социальные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Лазурный цвет был утвержден по результатам опросов общественного мнения, которые проводились в прошлом году. Указанные автобусы выйдут на трассы с незначительным количеством пассажиров.

Новые автобусы имеют низкопольные площадки, стационарную оплату проезда, электронные указатели маршрутов. Кроме того, они оборудованы современной системой информирования пассажиров, USB-розетками и прочими устройствами.

Ранее мы писали, что время работы пригородных и городских автобусов увеличится с 13 июля.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга