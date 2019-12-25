Время работы пригородных и городских автобусов увеличится с 13 июля

В этот же день в отпуск уйдут ночные "метробусы".

С понедельника, 13 июля, увеличится время работы петербургских и пригородных автобусов. Как сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса", график транспорта изменится в связи с восстановлением привычного режима работы городского метро.

На данный момент автобусы курсируют до 23.00, а ночные "метробусы", которые пока развозят пассажиров до часу ночи, прекратят работу в понедельник. Среди таких автобусов – №1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующие линии метро. Возобновится движение маршрутов №109Б, 154 и 162, а часть маршрутов (№ 39Э, 69, 73, 103, 113, 115, 134ш, 169А, 187А, 320, 375А, 356Ш) пока останется закрытой.

Также в Петербурге продлевают работу трамваев и троллейбусов.

Фото: Piter.TV