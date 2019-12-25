В Петербурге продлевают работу трамваев и троллейбусов

Трамвай №56, троллейбусы №№ 28, 33, 42 пока что не вернутся к работе.

С 13 июля в Петербурге восстановят работу двух трамваев и четырех троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Это связано с растущим пассажиропотоком. С понедельника на линию выйдут трамваи №№А и 41, а также троллейбусы №№1, 21, 24 и 36.

Кроме того, продлевается время работы трамваем и троллейбусов. В период ограничительных мер они ходили только до 23 часов. Общественный транспорт будет работать по такому же графику, как и до ограничительных мер.

Также с 13 июля к обычному режиму работы возвращается метрополитен.

Фото: Piter.TV