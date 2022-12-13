В Петербурге упали продажи новостроек

За период январь-февраль в городе зарегистрировали более трех тысяч сделок по договорам долевого участия. Это на 13 % меньше, чем в марте.

Продажи строящегося жилья в Петербурге упали после небольшого роста в марте текущего года. Спад продаж отмечается и в городе, и в области. Об этом 15 мая пишет "Деловой Петербург".

Эксперты рассказали, что продажи в агломерации после небольшого оживления снова вернулись к показателям, которые демонстрировал рынок в январе-феврале 2023 года. За этот период в городе зарегистрировали более трех тысяч сделок по договорам долевого участия. Это на 13 % меньше, чем в марте.

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Фото: Piter.tv