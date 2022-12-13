Дом Чанжина на Фонтанке продали на аукционе за 156 млн рублей

Объект и земельный участок, на котором он находится, выкупила компания "Гелант".

Дом Чанжина, расположенный на набережной пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка, был продан на аукционе за 156 млн рублей. Об этом сообщает пресс-релиз Российского аукционного дома (РАД).

Отметим, что конкурс проходил по распоряжению городской администрации. Объект площадью 2,4 тысяч кв. м с участком площадью 2 тыс. кв.м долгое время пустовал. Его приобрела компания "Гелант".

Дом Чанжина был построен 1835 году: он был признан памятником культуры в конце XX века. В РАД полагают, что он подойдёт для создания офисного центра или апарт-отеля.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом Полежаева в Центральном районе отреставрирует ООО "Возрождение Петербурга".

Фото: Citywalls.ru