Доходный дом Полежаева в Центральном районе отреставрирует ООО "Возрождение Петербурга"

Здание приведут в порядок до конца 2025 года.

ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" нашла подрядчика, который проведёт реставрацию и ремонт фасадов Доходного дома М.Н. Полежаева на Старорусской улице в центре Северной столицы. Судя по данным портала госзакупок, контракт за 754,5 млн рублей заключат с ООО "Возрождение Петербурга".

Здание признано памятником регионального значения. Согласно подготовленному проекту, компания демонтирует все бездействующие крепёжные детали, проводки, оконные решети. Затем пройдёт реставрация цоколя здания, ступеней, штукатурных слоёв, керамической облицовки, лепного декора, скульптур. Также специалисты восстановят оконные заполнения и дверные фрамуги по историческому образцу вместе с резьбой.

Завершить работы предложит до 20 декабря 2025 года.

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Фото: Citywalls.ru