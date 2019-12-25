В Петербурге уменьшилось количество инфекционных коек для больных COVID-19

В стационарах свободны 29,96 % коек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 2 сентября. Согласно документу, в Петербурге свободны 29,96% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом, накануне – 34,40%.

При этом в городе преобладет число выписавшихся из стационаров. За сутки в стационары поступили 247 петербуржцев (накануне – 265 человек), а выписались 285 человек.

В настоящее время в больницах находятся 3 674 человека, из них 353 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 147 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 177 человек, в "Заре" – 294 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 6 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 18 242 человека.

Тем временем в городе начался осенний сезон ОРВИ. Однако Петербург не успел к осени выработать коллективный иммунитет – к 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. По данным на 1 сентября, в Петербурге первично привито 1 481 860 человек, из них 1 439 618 человек полностью завершили цикл вакцинации – до коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,2 млн петербуржцев.

Фото: Piter.tv