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Несколько стационаров Петербурга вывели из работы с COVID-пациентами
Сегодня, 12:55
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Несколько стационаров Петербурга вывели из работы с COVID-пациентами

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За сутки в больницы с пневмониями и коронавирус поступили 265 человек.

В Петербурге свободны 34,40% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила 31-го августа пресс-служба администрации города.

Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 265 человек. В реанимации находятся 370 человек. Амбулаторно лечатся почти 19 тыс. человек. 

За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1312 новых заболевших. 1039 человек выздоровели, 34 человека умерли.

Накануне комздрав рассказал, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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