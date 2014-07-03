Несколько стационаров Петербурга вывели из работы с COVID-пациентами

За сутки в больницы с пневмониями и коронавирус поступили 265 человек.

В Петербурге свободны 34,40% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила 31-го августа пресс-служба администрации города.

Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 265 человек. В реанимации находятся 370 человек. Амбулаторно лечатся почти 19 тыс. человек.

За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1312 новых заболевших. 1039 человек выздоровели, 34 человека умерли.

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Фото: Piter.TV