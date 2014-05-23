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Комздрав рассказал, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19
Сегодня, 17:20
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Комздрав рассказал, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19

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Памятку по получению кода опубликовали на сайте Минздрава.

Вечером во вторник, 31  августа, комитет по здравоохранению Петербурга со ссылкой на Минздрав РФ рассказал горожанам правила получения QR-кода после вакцинации от коронавируса. 

В красочной инфографике указаны шесть шагов. Естественно, для получения кода необходима учетная запись на "Госуслугах", после первой прививки на указанный e-mail адрес и в приложении придут письма и уведомления о дневнике самонаблюдения. В случае, если письма не пришли, нужно обратиться в медицинское учреждение, где была сделана прививка, чтобы ваши данные внесли или перепроверили на корректность. Сам сертификат будет доступен после второй прививки на сайте "Госуслуг", в мобильном приложении портала и в мобильном приложении "СТОП Коронавирус".

В Минздраве предупредили, что перед планированием поездки за границу, нужно также убедиться, что внесены данные загранпаспорта.

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал свежую статистику по COVID-19 в Петербурге.

Фото: Министерство здравоохранения России / официальный сайт

Теги: вакцинация, комитет по здравоохранению, петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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