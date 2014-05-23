Комздрав рассказал, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19

Памятку по получению кода опубликовали на сайте Минздрава.

Вечером во вторник, 31 августа, комитет по здравоохранению Петербурга со ссылкой на Минздрав РФ рассказал горожанам правила получения QR-кода после вакцинации от коронавируса.

В красочной инфографике указаны шесть шагов. Естественно, для получения кода необходима учетная запись на "Госуслугах", после первой прививки на указанный e-mail адрес и в приложении придут письма и уведомления о дневнике самонаблюдения. В случае, если письма не пришли, нужно обратиться в медицинское учреждение, где была сделана прививка, чтобы ваши данные внесли или перепроверили на корректность. Сам сертификат будет доступен после второй прививки на сайте "Госуслуг", в мобильном приложении портала и в мобильном приложении "СТОП Коронавирус".

В Минздраве предупредили, что перед планированием поездки за границу, нужно также убедиться, что внесены данные загранпаспорта.

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал свежую статистику по COVID-19 в Петербурге.

Фото: Министерство здравоохранения России / официальный сайт