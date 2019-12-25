Смольный опубликовал свежую статистику по COVID-19 в Петербурге

В Петербурге свободны 34,86 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила 31-го августа пресс-служба администрации города.
Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 175 человек. В реанимации находятся 389 человек. Амбулаторно лечатся около 19 тыс. человек.
За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 513 новых заболевших. 1366 человека выздоровели, 31 человек умер.
За сутки от COVID-19 привились почти 4 тыс. человек. Всего полный цикл вакцинации прошли 1 426 035 человек.
Фото: Piter.TV
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