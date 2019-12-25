В Петербурге ученые изучают систему для защиты ДНК от рака

Исследования проводятся на средства гранта РФ.

Ученые из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" изучают защитное действие производных растительного лигнина, который позволяет защитить ДНК человека от рака. Об этом сообщила пресс-служба медицинской организации.

На первом этапе специалистам удалось доказать способность новых производных лигнина существенно снижать проявления токсичности препаратов химиотерапии, а также облегчать течение лучевой болезни у лабораторных животных. Вещества также способны снижать уровень повреждений ДНК, который может привести к развитию рака и преждевременному старению.

На втором этапе будет детально изучаться защитное действие вещества на генетический аппарат клетки, которая была поражена химиотерапией или радиацией.

Исследование будет проводиться в течение 2020-2022 годов.

Фото: Piter.TV