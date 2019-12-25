Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

Важны мутации, которые связаны со старением организма и образом жизни человека.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека.

По его словам, генетикой объясняется только 15% случаев онкологических заболеваний. При этом намного важнее мутации, которые связаны со старением организма и образом жизни человека.

Так, например, курение увеличивает риск заболевания несколькими видами локаций рака в 30 раз, рассказывает Каприн. Дополняет шансы на онкологическую болезнь и спиртное.

Онколог привёл в пример человека из здоровой семьи, у которого диагностировали рак лёгкого и рак мочевого пузыря. Дело, по словам доктора, во вредных привычках.

Каприн отмечает, что организм возвращается в норму только через десять лет после того, как человек отказывается от курения.

Ранее врач назвал первые симптомы развития рака.