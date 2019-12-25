Врач назвал первые симптомы развития рака

Медик объяснил, что самодиагностика необходима для выявления рака на ранней стадии.

Названы первые симптомы развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-терапевт Аркадий Верткин. Специалист объяснил, что основными признаками, которые сигнализируют о необходимости посетить врача, являются незаживающие раны, изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения и кровянистые выделения.

Медик заявил о необходимости обратить внимание на уплотнения и опухоли на теле, изменение внешнего вида родинок и бородавок. В списке признаков рака также могут быть нарушение пищеварения, непроходящий кашель, осиплость голоса, затрудненное глотание.

Эксперт напомнил, что на ранней стадии выявленный рак позволит пациенту получить больше шансов на выживание.

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