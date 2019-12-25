В Гидрометцентре рассказали, что Россию ждет еще несколько теплых температурных волн летом.

Роман Вильфанд рассказал о причинах природных катаклизмов летом. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России рассказал в интервью для "АиФ". Эксперт объяснил, что в 2020 году наблюдается активная грозовая деятельность.

Это часто бывает именно при жаркой погоде – вернее, как следствие после жаркой погоды Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Синоптик рассказал, что грозовые облака формируются из-за перемещения насыщенных влагой воздушных масс с поверхности земли в высокие слои - среднюю и верхнюю тропосферы. Если при этом воздух имеет температуру более 30 градусов по Цельсию, то происходит быстрая конвекция, создающая ледяную шапку даже на небольшом участке холода.

А это – условие для грозовой деятельности, для града, усиления ветра до 15–20 м/с, иногда больше, для очень мощных осадков Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Специалист добавил, что лето 2020 года можно охарактеризовать большой неоднородностью. К середине сезона россияне могли увидеть уже три волны жары. Обычно такой интенсивности и частоты жаркой погоды не бывает по стране. Вильфанд добавил, что впереди РФ ждет еще несколько волн тепла.

В Гидрометцентре рассказали о регионах с аномальным теплом.