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В Гидрометцентре рассказали о регионах с аномальным теплом
Сегодня, 9:45
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matveyvn

В Гидрометцентре рассказали о регионах с аномальным теплом

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В Якутии до конца недели воздух прогреется до температуры +26-31 градусов.

В Гидрометцентре рассказали о регионах с аномальным теплом. Информацией поделился научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам аномально тёплая температура до конца недели будет стоять на севере европейской части России, а также на Урале и в Якутии.

- Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна. -  Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Он отметил, что на севере европейской части РФ — Коми и Архангельская область - ожидается температура +24-26 градусов тепла. В Якутии до конца недели воздух прогреется до температуры +26-31 градусов.

Ранее циклон принес в Петербург дожди и похолодание.

Фото: pixabay.com

Теги: гидрометцентр, погода, роман вильфанд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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