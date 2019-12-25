В Якутии до конца недели воздух прогреется до температуры +26-31 градусов.

В Гидрометцентре рассказали о регионах с аномальным теплом. Информацией поделился научный руководитель учреждения Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам аномально тёплая температура до конца недели будет стоять на севере европейской части России, а также на Урале и в Якутии.

- Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна. - Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Он отметил, что на севере европейской части РФ — Коми и Архангельская область - ожидается температура +24-26 градусов тепла. В Якутии до конца недели воздух прогреется до температуры +26-31 градусов.

Ранее циклон принес в Петербург дожди и похолодание.

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