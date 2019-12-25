Циклон принес в Петербург дожди и похолодание

Сегодня в городе ожидается +19…+21 градусов тепла.

В среду, 22 июля, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня уйдет в Карелию. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди местами с грозами. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, дневной прогрев сегодня окажется ограничен. Температурный фон будет ниже положенных по климату значений. В среду в городе на Неве ожидается +19…+21 градусов тепла, в Ленобласти +17…+22 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что ливни и грозы не покинут Ленобласть в ближайшие 3 дня.

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