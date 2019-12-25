Ливни и грозы не покинут Ленобласть ближайшие 3 дня

Со вторника, 21 июля, в Ленинградскую область вернется ненастная погода. По данным синоптиков, ливни и мощный град не отступят до четверга. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Так, 22 июля весь день будет идти гроза с молниями и градом.
Кроме того, жителей региона предупреждают о шквальном ветре 23 июля: в некоторых районах его порывы достигнут 15-ти м/с.
Службы МЧС предупреждают о повышенной опасности на дорогах и просят быть внимательными на дорогах и в акваториях. Также работа может прибавиться у работников ЖКХ.
Ранее мы рассказали о том, что после самого жаркого дня июля в Петербург придет похолодание.
Фото: Pixabay
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