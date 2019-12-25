После самого жаркого дня июля в Петербург придет похолодание

Накануне в Северной столице зафиксировали самую высокую температуру с начала месяца.

В понедельник, 20 июля, в Петербурге зафиксировали самую высокую температуру с начала месяца. В этот день столбики термометров поднялись до +26,8 градусов тепла. Однако жителям города недолго пришлось радоваться жаркой погоде. Уже во вторник, 21 июля, в Петербург пришло похолодание.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с "Невскими Новостями", самый теплый день июля повысил среднюю температуру воздуха. В связи с этим аномалия температуры в городе снова стала положительной и немного превысила месячную норму.

При этом, по прогнозу Колесова, во вторник погода в Северной столице испортится. Под влиянием очередного циклона до выходных дней в городе будут идти кратковременные дожди, возможны грозы.

Ранее Михаил Леус также предупредил петербуржцев о дождях и грозах во вторник.

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