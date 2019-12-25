Столбик термометра добрался до отметки в 26,8 градуса.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы.

По словам Колесова, в первый день рабочей недели столбик термометра добрался до отметки в 26,8 градуса.

...в связи с чем аномалия температуры в Санкт-Петербурге снова стала положительной... Колесова

Сегодня в Северной столице облачно с прояснениями. Днем столбики термометра поднимутся до +25 градусов, а к вечеру температура опустится до 20 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный до 1 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге хотят обустроить "Северное побережье Невской губы".

Фото:pixabay