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Понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге
Сегодня, 10:12
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IRINA_CHALKINA

Понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге

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Столбик термометра добрался до отметки в 26,8 градуса.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы.

По словам Колесова, в первый день рабочей недели столбик термометра добрался до отметки в 26,8 градуса.

...в связи с чем аномалия температуры в Санкт-Петербурге снова стала положительной...

Колесова

Сегодня в Северной столице облачно с прояснениями. Днем столбики термометра поднимутся до +25 градусов, а к вечеру температура опустится до 20 градусов. 

Ветер будет дуть юго-западный до 1 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге хотят обустроить "Северное побережье Невской губы".

Фото:pixabay

Теги: погода, погода в петербурге, самый жаркий день
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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