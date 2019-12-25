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Синоптик предупредил петербуржцев о дождях и грозах во вторник
Сегодня, 7:54
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Alena_Zinovieva

Синоптик предупредил петербуржцев о дождях и грозах во вторник

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В этот день воздух в городе на Неве прогреется до +24…+26 градусов.

Во вторник, 21 июля, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние ложбина пониженного атмосферного давления. Облаков в небе станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе на Неве прогреется до +24…+26 градусов. В Ленобласти ожидается +22…+27 градусов тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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