России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления

Принимая во внимание этот факт, людям нужно готовиться к медленным флуктуациям морских экосистем.

Ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии заявил, что России следует готовиться к усилению ливневых дождей из-за глобального потепления. Об этом пишут РИА Новости.

По словам ученого, Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, на который очень сильно влияет потепление. Специалист отменил, что нельзя ожидать, что потепление климата закончится в ближайшие пять лет. Если оно продолжится, то дождей будет больше.

Принимая во внимание этот факт, ученый предупредил людей, что им следует готовиться к медленным флуктуациям морских экосистем. По словам Масаёси Исии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе преобладают температурные изменения, которые называются Тихоокеанскими декадными колебаниями. В прошлом они оказали большое влияние на Северную Америку и Китай. Атлантическое мультидекадное колебание в Антлантике влияет на климат Северной Америки и Европы.

Специалист отметил, что повышение температуры воздуха наблюдается с 1990-х гг. Судя по прошлому, циклы изменений составляли 20-40 лет. Однако ученые не имеют достаточно оснований, чтобы четко судить о будущих тенденциях.

"В настоящее время ведутся исследования, направленные на то, чтобы предсказывать (морские) колебания как обычную погоду", - подчеркнул Масаёси Исии.

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