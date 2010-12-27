В Петербурге трое мигрантов угнали автомобиль с мужчиной внутри

Мужчине удалось вырваться из плена спустя полчаса.

В ночь на 2 сентября трое мужчин азиатской внешности избили мужчину возле дома №38 на проспекте Науки и угнали его автомобиль марки Chevrolet Lanos. В этот момент в салоне транспортного средства находился знакомый потерпевшего, который стал невольным заложником ситуации. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что через полчаса похищенному удалось вырваться из плена. Возле дома №93 на Гражданском проспекте мужчина выбежал из салона машины. После этого преступники скрылись с места преступления.

Избитого мужчину госпитализировали с ушибами и гематомами головы, похищенного — с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное.

По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний безработный мужчина. Его предполагаемых сообщников ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV