Петербургские таксисты избили мексиканца

У мексиканца диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей лица.

Мексиканец обратился за медицинской помощью после нападения петербургских таксистов. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, его избили утром 2 сентября, место инцидента пострадавший назвать не смог. У мексиканца диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей лица. Госпитализация ему не понадобилась.

Как оказалось, мужчина служит на корабле "Ригл Принцесс", который сейчас стоит в Невской губе в Петербурге.

В конце августа в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на профессора Нью-Йоркского университета.

Фото: Piter.TV