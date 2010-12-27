Петербургские таксисты избили мексиканца

Мексиканец обратился за медицинской помощью после нападения петербургских таксистов. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам мужчины, его избили утром 2 сентября, место инцидента пострадавший назвать не смог. У мексиканца диагностировали ушиб и ссадину мягких тканей лица. Госпитализация ему не понадобилась.
Как оказалось, мужчина служит на корабле "Ригл Принцесс", который сейчас стоит в Невской губе в Петербурге.
В конце августа в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на профессора Нью-Йоркского университета.
Фото: Piter.TV
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