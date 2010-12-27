Задержанный мужчина вместе с двумя сообщниками почти год назад избили и ограбили потерпевшего в баре на улице Ломоносова.

В среду, 28 августа, в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на профессора Нью-Йоркского университета. Им оказался 34-летний армянин из Кудрово, который вместе с двумя сообщниками избили и ограбили потерпевшего 15 сентября 2018 года. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным следствия, преступление произошло в баре "Резидент" на улице Ломоносова. Злоумышленники накинулась на 32-летнего профессора, обрызгали из газового баллончика, повалили на пол и били по голове и телу. Затем они отобрали у потерпевшего вещи на 328 тыс. рублей и скрылись. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело за разбой.

На данный момент сотрудники правопорядка продолжают искать сообщников задержанного. Отметим, что от преступников пострадал бывший россиянин, который окончил МГУ.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что психически нездоровая пенсионерка выпала из окна и погибла в Выборгском районе.

Фото: Pixabay