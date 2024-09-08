  1. Главная
В Петербурге изменили движение по улице Ломоносова из-за ремонта Невского
Сегодня, 18:34
Водителей предупредили о закрытии набережной канала Грибоедова и Ломоносова.

С 13 августа движение по улице Ломоносова в Санкт-Петербурге организовано в обратном направлении — от набережной канала Грибоедова к Садовой улице, сообщили в ГАТИ. Изменения связаны с этапом ремонта Невского проспекта.

Ранее по улице Ломоносова движение было в противоположном направлении. Одновременно набережная канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта полностью закрыта для проезда автомобилей.

На зелёной ветке метро уменьшается межпоездной интервал в связи с перекрытиями на Невском проспекте.

Фото: КРТИ

