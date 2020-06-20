На зелёной ветке метро уменьшается межпоездной интервал в связи с перекрытиями на Невском проспекте

В часы пик он составит 2:00 – 2:45 минут.

В связи с закрытием движения наземного транспорта по участкам Невского проспекта в период его ремонта, на зелёной ветке (Линия 3) петербургского метрополитена уменьшается межпоездной интервал. Об этом рассказали в петербургской подземке.

С 11 августа за счет увеличения парности поездов в часы пик он составит 2:00 – 2:45 минут.

Тем временем в Петербурге ведется обновление архитектурной подсветки вестибюля станции метро "Проспект Большевиков". Вместо устаревших светильников служба электроснабжения Петербургского метрополитена устанавливает современные, более долговечные. Планируется заменить 21 линейный светильник типа СОФТ-1200 на фасаде здания; 9 светильников с лампами ДнАТ.

Фото: Piter.tv