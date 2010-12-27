Психически нездоровая пенсионерка выпала из окна и погибла в Выборгском районе

В среду, 28 августа, в Выборгском районе погибла 71-летняя женщина. По предварительным данным, она выпала из окна четвертого этажа дома №11/1 на улице Сикейроса. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
О происшествии днем рассказали местные жители. По их словам, погибшая страдала раздвоением личности и жила одна.
На данный момент труп пенсионерки отправили в морг. Подробности происшествия уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что упакованный мужской труп нашли на заброшенном стадионе в Кировском районе.
Фото: Pixabay
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