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Упакованный мужской труп нашли на заброшенном стадионе в Кировском районе
Сегодня, 10:13
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Cherepanov

Упакованный мужской труп нашли на заброшенном стадионе в Кировском районе

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Тело завернули в ковер и двойной слой полиэтиленовых мешков, а также перемотали скотчем.

В среду, 28 августа, в Кировском районе на Оборонной улице нашли труп неизвестного мужчины. На него около 17:00 случайно наткнулись на территории заброшенного стадиона "Адмиралтеец". Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тело уже успело сильно разложиться. Оно было завернуто в ковер и двойной слой полиэтиленовых мешков, а также перемотано скотчем.

По словам экспертов, на останках отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. На данный момент труп отправили в морг на исследование.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мертвецки пьяный пенсионер сообщил о бомбе на улице Александра Ульянова.

Фото: Pixabay

Теги: кировский район, криминал спб, оборонная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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