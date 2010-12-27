Упакованный мужской труп нашли на заброшенном стадионе в Кировском районе

В среду, 28 августа, в Кировском районе на Оборонной улице нашли труп неизвестного мужчины. На него около 17:00 случайно наткнулись на территории заброшенного стадиона "Адмиралтеец". Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Тело уже успело сильно разложиться. Оно было завернуто в ковер и двойной слой полиэтиленовых мешков, а также перемотано скотчем.
По словам экспертов, на останках отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. На данный момент труп отправили в морг на исследование.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что мертвецки пьяный пенсионер сообщил о бомбе на улице Александра Ульянова.
Фото: Pixabay
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