Мертвецки пьяный пенсионер сообщил о бомбе на улице Александра Ульянова

Пожилой мужчина был настолько нетрезв, что его пришлось положить под капельницу.

В среду, 28 августа, в Красногвардейском районе пьяный 63-летний мужчина позвонил в службу "112" и заявил о готовящемся теракте. По его словам, около 18:00 в доме на улице Александра Ульянова заложили бомбу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Прибывшие на место полицейские не нашли в здании взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эвакуацию не проводили, но зато заглянули в гости к звонившему пенсионеру. Правда, побеседовать с ним о нарушении законодательства не удалось – мужчина был настолько нетрезв, что его пришлось увезти в Александровскую больницу. На данный момент он находится под капельницей.

Теперь правоохранители ждут, когда пожилой мужчина очнется, и подумывают о возбуждении уголовного дела. Отметим, что около 15 лет назад пенсионер уже привлекался к ответственности за побои, но затем деятельно раскаялся и избежал наказания.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржец проткнул свою бабушку отверткой на Рыбацком проспекте.

Фото: Pixabay