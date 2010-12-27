Петербуржец проткнул свою бабушку отверткой на Рыбацком проспекте

Подозреваемого задержали, а пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В среду, 28 августа, в Невском районе мужчина пытался зарезать собственную бабушку отверткой. По предварительным данным, он напал на пожилую женщину в квартире дома №39 на Рыбацком проспекте. Пострадавшую поздним вечером госпитализировали в Александровскую больницу, а подозреваемого преступника задержали. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полицейские нашли заточку из отвертки на месте происшествия. Вероятно, с ее помощью внук продырявил своей бабушке грудь и живот. Подозреваемого 31-летнего мужчину схватили у соседнего дома и доставили в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На данный момент 80-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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