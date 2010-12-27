В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

Три петербургских выпускника сдали три предмета ЕГЭ на максимальный балл. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по образованию.
Такое количество стобалльников сразу по трем дисциплинам в Петербурге зафиксировали впервые. Рекордсменами стали Михаил Сизов из школы №200 с углубленным изучением финского языка в Красносельском районе. К нему присоединились выпускник лицея №101 Выборгского района Леон Галстян и Никита Абрамов из Президентского физико-математического лицея.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что число стобалльников ЕГЭ по русскому языку снизилось на 30%.
Фото: социальные сети
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