Рособрнадзор: "Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось на 30%"

Также увеличилось число тех, кто не смог перейти минимальный порог.

Число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В 2019 году экзамен по русскому языку сдавали 664 тысячи человек, 2,59 тысячи получили 100 баллов. Годом ранее ЕГЭ сдавали 645 тыс. человек, из которых 3,7 тыс. набрали высший балл.

Также увеличилось число тех, кто не смог перейти минимальный порог. В 2018 году – 0,5%, в 2019 – 0,6%. Однако, цифры могут немного измениться после пересдач в резервные дни.

Петербургский школьник сдал три предмета ЕГЭ на максимальный балл.

Видео: YouTube/ Рособрнадзор