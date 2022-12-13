В Петербурге театр "Балтийский дом" отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

В объявлении сослались на технические причины.

Во вторник, 14 февраля, "Балтийский дом" отменил спектакли с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Об этом написали на сайте учреждения.

В объявлении сослались на технические причины. При этом пояснить какие именно причины – отказались.

Спектакль поставили по пьесе драматурга Александра Гельмана. В 2019 году он стал лауреатом премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Ранее в Петербурге продолжается волна отмен концертов. Артисты считают, что сейчас ситуация с массовыми мероприятиями складывается лучше, чем в последние два года.

Фото: einstein-margarita.ru



