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В Петербурге театр "Балтийский дом" отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова
Сегодня, 20:20
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В Петербурге театр "Балтийский дом" отменил спектакль Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

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В объявлении сослались на технические причины.

Во вторник, 14 февраля, "Балтийский дом" отменил спектакли с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Об этом написали на сайте учреждения. 

В объявлении сослались на технические причины. При этом пояснить какие именно причины – отказались. 

Спектакль поставили по пьесе драматурга Александра Гельмана. В 2019 году он стал лауреатом премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Ранее в Петербурге продолжается волна отмен концертов. Артисты считают, что сейчас ситуация с массовыми мероприятиями складывается лучше, чем в последние два года.

Фото: einstein-margarita.ru


 

Теги: балтийский дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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