В Петербурге свободно 37% коек для больных коронавирусом

За сутки в стационары поступили 309 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 12 октября. Согласно документу, в Петербурге свободны 37,73% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом (накануне – 37,57%).

За сутки в стационары поступили 309 петербуржцев, а выписались 101 человек. В настоящее время в больницах находятся 6 631 человек (накануне – 6 533 человека), из них 606 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 269 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 321 человек, в "Заре" – 623 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 153 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 31 070 человек.

За сутки в Петербурге число заболевших коронавирусом снизилось с 2 931 человека до 2 158 человек, выздоровели 2 459 человек и умерли от ковида 62 человека.

Фото: Piter.tv