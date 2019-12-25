В Петербурге за сутки снизилось число заболевших COVID-19

Коронавирусом заболели 2 459 человек.

За сутки в Петербурге число заболевших коронавирусом снизилось с 2 931 человека до 2 158 человек, выздоровели 2 459 человек и умерли от ковида 62 человека. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Петербурге заболели 649 781 человек, выздоровели – 598 194 человека и не победили вирус 22 571 человека.

По словам главного государственного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой, в городе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Подъем заболеваемости отмечается с 6 сентября этого года. Поэтому в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан.

Также председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.

Фото: Piter.tv