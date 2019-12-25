В Петербурге свободно 33,6% коек для коронавирусных больных

На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 22 715 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 25 августа. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 33,69% коечного фонда.

За сутки в стационары поступили 251 человек, а выписались 265 человек. В настоящее время в больницах находятся 4 060 человек, из них 380 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 161 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 150 человек, в "Заре" – 349 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 6 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 22 715 человек.

В городе увеличилось и число заболевших в сутки. Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки – 1385 человек, а накануне заболели 600 человек.

Фото: Piter.tv