В Петербурге свободны почти треть коек для больных коронавирусом

Часть стационаров стали возвращать к плановой работе с конца февраля.

В Петербурге свободны 1935 коек для больных COVID-19 и пневмонией по состоянию на 14 марта. Это составляет 30% от всех развернутых коек. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всего больных коронавирусом готовы принять 6756 коек. За эту неделю число госпитализаций с диагнозом COVID-19 в Петербурге сократилось на 14,1% по сравнению с прошлой неделей. При этом количество госпитализаций взрослых граждан за сутки возросло.

Специалисты отмечают, что вторая волна заболеваемости идет на спад, но каждый день заболевает больше, чем в августе 2020-го года. Тогда был спад первой волны.

Фото: Piter.TV