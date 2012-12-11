Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось на 14,1%

За прошедшую неделю ряд показателей улучшился по сравнению с данными на начало марта.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за последнюю неделю составило 2109 человек. Это на 14,1% меньше, чем по итогам прошлой недели. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

14 марта за медицинской помощью обратились 307 человек, 7 марта — 375. Но также снизилось и количество выздоровевших на 40%. Сегодня был выписан 841 человек, у кого ранее был поставлен диагноз COVID-19.

Количество госпитализаций взрослых за сутки увеличилось почти на 5% по сравнению с 7 марта. В целом вторая волна заболеваемости коронавирусом идет на спад, однако ситуация не стабильна.

Фото: Piter.TV